DJ Rheinmetall will Teile der Schweizer Ruag kaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall will sein Rüstungsgeschäft weiter ausbauen und verhandelt dabei mit dem Schweizer Staatsunternehmen Ruag über den Kauf von Unternehmensteilen. "Wir sehen uns viele Dinge an", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger der Wirtschaftswoche. Konkret im Auge habe Rheinmetall bei Ruag "den Bereich Munition für das Heer oder Simulationsanlagen für Gefechtsübungen", so der Manager. Darüber hinaus plane Rheinmetall weitere Zukäufe. "Ausbauen wollen wir auch die Bereiche Elektronik, Cloud-Technologie, Drohnen oder Lenkwaffen."

An einer Übernahme des Münchner Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) habe der MDAX-Konzern kein Interesse mehr. "KMW war mal unser Ziel. Doch das ist kein Thema mehr", so Papperger. Rheinmetall baut unter anderem den Kampfpanzer Leopard und den Schützenpanzer Puma mit KMW.

April 30, 2021 02:15 ET (06:15 GMT)

