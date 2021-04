Die Erste Group hat im 1. Quartal ein Betriebsergebnis von 725 Mio, Euro erreicht (+31,5 Prozent im Jahresvergleich). Es mussten Risikovorsorgen für Kreditausfälle in Höhe von 36 Mio. Euro (-42,1 Prozent) gebildet werden. Gekoppelt mit einem Vorzeichenwechsel im Handelsergebnis und dem Fair-Value-Ergebnis konnten so höhere Steueraufwendungen ausgeglichen und in Folge das Nettoergebnis um 50,9 Prozent auf 355 Mio. Euro gesteigert werden. Kundenkredite stiegen um 1,1 Prozent auf 168 Mrd. Euro, Kundeneinlagen um 7,5 Prozent auf 205 Mrd Euro. Die Harte Kernkapitalquote (CET1, final) belief sich auf 14,0 Prozent (14,2 Prozent). Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite verbesserte sich auf 2,6 Prozent (Ende 2020: 2,7 Prozent). Erste Group CFO Stefan Dörfler: ...

