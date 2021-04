Der heimische Neuemissionsmarkt läuft auf Hochtouren. Am 30. April startet die Zeichnungsfrist für Aktien der Apontis Pharma AG. Noch bis zum 6. Mai können Investoren die Anteilscheine des führenden Pharma-Unternehmens für Single Pills auf dem deutschen Markt zeichnen. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 18,50 und 24,50 Euro. Für den 11. Mai ist die Notierungsaufnahme im ... The post Apontis Pharma: "Wir sehen einen First-Mover-Vorteil für uns" appeared first on Boersengefluester.

