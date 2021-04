Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt bleibt in der Defensive und so setzt sich der Renditeanstieg fort, so die Analysten der Helaba.Inzwischen habe die 10-jährige Bundrendite die Marke von -0,20% überschritten - erstmals seit mehr als einem Jahr. Fraglich sei, ob die Impulse für einen weiteren und dauerhaften Anstieg ausreichen würden. Skepsis sei zumindest kurzfristig angebracht, denn die heute anstehenden BIP-Zahlen in Deutschland und der Eurozone würden rückläufig erwartet und den Renditeanstieg wohl nicht begünstigen. Wenig Probleme habe das italienische Schatzamt bei der Aufstockung 5- und 10-jähriger BTPs sowie eines Floaters im Volumen von insgesamt 8,5 Mrd. EUR gehabt. Der Renditeaufschlag gegenüber Bundesanleihen und spanischen Anleihen habe sich kaum verändert. ...

