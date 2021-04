DJ Altmaier sieht Chance für schnelle Nachbesserung des Klimagesetzes

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Chancen dafür, dass noch vor der Bundestagswahl im September schärfere Klimagesetze vom Parlament verabschiedet werden könnte, wenn man noch im Mai zu einer parteiübergreifenden Übereinkunft käme, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Gleichzeitig warnte er den Koalitionspartner SPD vor Schuldzuweisungen wegen der Klimapolitik der Bundesregierung. "Ich glaube, dass niemand Verständnis hat, wenn wir uns gegenseitig die Verantwortung zuschieben oder versuchen, Wahlkampf mit diesem wichtigen Thema zu machen", sagte Altmaier an die Adresse von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Altmaier habe im vergangenen September konkrete Vorschläge vorgelegt, wie die Lasten auf dem Weg zur Klimaneutralität aufgeteilt werden sollten für jedes Jahr zwischen 2022 und 2050.

"Ich kann mich nicht erinnern, dass der Kollege Finanzminister darauf in irgendeiner Weise positiv reagiert hätte. Aber das ist seine Sache", so Altmaier.

Allerdings räumt er ein, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung zwar in die richtige Richtung gegangen, aber nicht ausreichend gewesen sei. Altmaier kündigte an, zeitnah Vorschläge für ein neues Gesetz zu machen. Er regte auch Gespräche mit den Oppositionsparteien Die Grüne und der FDP an, um das Klimaschutzgesetz gemeinsam anzupassen. Er sehe noch ein schmales Zeitfenster für diese Legislaturperiode, in dem man das schaffen könne.

"Der Bundestag hat nicht mehr sehr viele Wochen, in denen er Gesetze diskutieren und verabschieden kann. Aber wenn es gelänge, in nächsten 2, maximal 3 Wochen zu einer Einigung zu kommen, die im Parlament breit getragen, dann hielte ich ein solches Vorhaben für aussichtsreich."

Scholz hatte bereits gestern in Berlin gesagt, er werde gemeinsam mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze schnell eine Gesetzesvorlage vorbereiten.

Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 zu kurz greife, da es keine ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab 2031 gebe.

