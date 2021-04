Der österreichische Baukonzern Strabag SE (ISIN: AT000000STR1) will der Hauptversammlung am 18.6.2021 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde- Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,97 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,90 Euro (2018: 1,30 Euro). Die Ausschüttungsquote liegt bei 49 Prozent und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...