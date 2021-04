Die weltweiten Fortschritte wird in Zukunft ein weltweites Ranking der IAA Mobility aufzeigen Klimaziele wollen erreicht werden, dazu haben sich 195 Länder verpflichtet. Die Elektrofahrzeuge gehörten dazu, wenn es um Reduzierung von Co2-Emissionen geht. Ebenso die erneuerbaren Energien, Wind- und Solarenergie, die Silber verbrauchen in der Herstellung. Diese Technologien brauchen also Rohstoffe für die Produktion. So muss Kupfer für die klimafreundlichen Autos vermehrt eingesetzt werden. Dies liefern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...