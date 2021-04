Der Goldpreis hat sich in den letzten 2 Monaten wieder deutlich erholt. Doch nun deutet sich ein erneuter Richtungswechsel an. Ob der tatsächlich kommt und wie Sie mit Ihrem Trading davon profitieren können, erfahren Sie in den folgenden Zeilen und der LIVE-Analyse der tickenden Charts mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Die Kurse scheinen gen Süden zu wollen Davon kann zumindest aus technischer Sicht mit Blick auf das Geschehen im Wochenchart ausgegangen ...

