Während das Wiederauftreten von Corona-Fällen in Indien einige Bedenken hinsichtlich der Aussichten auf die globale Erholung aufkommen lässt, machen die meisten Industrieländer deutliche Fortschritte bei den Impfungen. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Erholung der Ölnachfrage in den nächsten sechs Monaten alle Erwartungen übertreffen und Brent (OIL) in Richtung 80 Dollar pro Barrel steigen lassen wird. OIL war gestern nachgefragt, schaffte einen Intraday-Ausbruch über die Marke von 68 Dollar ...

