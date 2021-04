Guten Morgen, der Dax ist am Vortag kräftig abgesackt und bis auf 15.085 Punkte gefallen. Per Handelsschluss ging der DAX bei 15.234 Punkten aus dem Handel. Aktuell notiert der DAX wieder höher im Bereich von 15.233 Punkten. Und damit weiterhin im Bereich des 10er-EMA bei 15.236 Punkten. Die Seitwärtsbewegung setzt sich im DAX damit weiter fort. Seit Anfang April verläuft der DAX in einer Range von etwa 15.125 Punkten ...

