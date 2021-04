Bad Wimpfen (ots) - Unter dem Motto "Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in die Tonne" nutzt Lidl den Tag der Lebensmittelverschwendung am Sonntag, 2. Mai, um Verbraucher über die "Lidl-Lebensmittelrettung" zu informieren und sie auf dem Weg zu "Zero Waste" mitzunehmen: Auf verschiedenen Kommunikationskanälen gibt der Lebensmitteleinzelhändler Tipps zur Portionierung sowie Lagerung von Lebensmitteln und zeigt leckere Rezepte zur Resteverwertung. Darüber hinaus hat Lidl den zusätzlichen Haltbarkeitshinweis "Ich halte oft länger als man denkt" auf weitere Eigenmarkenprodukte wie beispielsweise Sahne oder Kräuterquark angebracht. Dieser erinnert Kunden zu Hause daran, Lebensmittel vor dem Wegwerfen mit den eigenen Sinnen zu prüfen.



Alle Maßnahmen der "Lidl-Lebensmittelrettung" finden Sie unter www.lidl.de/lebensmittelrettung.



