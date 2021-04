NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Mit seiner veralteten Corporate Governance, dem rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens, stehe der Autobauer einem besseren diesbezüglichen Rating im Weg, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Themenstudie. Das Kernproblem sei, dass im Aufsichtsrat zu wenig unabhängige und professionelle Anteilseigner vertreten seien. Dieses Gremium sollte aber so besetzt sein, dass es den Konzern beim Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb und zu Software-Kompetenzen so gut wie nur möglich unterstützt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 23:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

