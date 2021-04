Die großen Tech-Konzerne legten in dieser Woche Ergebnisse vor, die schwer vorauszusagen waren, aber offenbar die Realität treffen. Apple überzeugte mit 54 % Umsatz-Plus und verdoppeltem Gewinn. Erste Reaktion des Marktes gleichwohl bescheidene 2 % im Kurs. Daran erkennen Sie, wie die Börse Ergebnisse vorwegnimmt und anschließend die Bewertung anpasst. Aber nun geht es darum:



Wie sehen die Erwartungen für die nächsten Monate aus? Und: Welches Potenzial für neue Investments lässt sich daraus denken oder entwickeln? Vor dieser Frage stehen fast alle, ob klein oder groß. Das erklärt, warum im Moment der Tagesverlauf an der Börse sehr bescheiden ausfällt.



Apple bleibt ein Vorbild für viele. 2,3 Bill. Dollar Marktwert sind natürlich eine Größenordnung für sich. Kleinere Spezialisten stehen jedoch vor der gleichen Herausforderung, wie sie sich nach der Pandemie und im allgemeinen Re-Opening für die Bewältigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten fit machen.



Darin liegen die Chancen für Investments der kommenden Monate.



