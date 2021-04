Amazon: Warum der E-Commerce-Gigant immer weiter wächst

Viele wachstumsstarke Unternehmen haben das gleiche Problem. Während die Umsätze von Jahr zu Jahr in die Höhe schnellen, hinkt die Ergebnisseite oft hinterher. Grund hierfür sind in der Regel hohe Investitionen in den Geschäftsausbau, die auf die Gewinne drücken.

Das war lange Zeit auch bei Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) der Fall, doch in den vergangenen Jahren hat sich dies grundlegend gewandelt. Denn neben dem boomenden Online-Handel wurde mit dem Cloud-Geschäft (AWS) ein weiterer margenstarker Wachstumsmotor etabliert, der die Umsätze zusätzlich befeuert und gleichzeitig vor allem die Gewinne in die Höhe schnellen lässt.

Rekordumsatz

Das spiegelte sich wieder einmal in den neuesten Geschäftszahlen und damit einem der letzten Highlights der US-Berichtssaison wider. Der Umsatz legte im ersten Quartal auf Jahressicht um 44 Prozent auf 108,5 Mrd. US-Dollar zu. Das bedeutet wieder einmal ein neues Rekordergebnis.

Damit knüpfte Amazon nahtlos an das vierte Quartal 2020 an, in dem erstmals in einem Dreimonatszeitraum Erlöse von mehr als 100 Mrd. US-Dollar verbucht worden sind. Auch die Erwartungen der Analysten, die mit einem Umsatz von im Schnitt 104,5 Mrd. US-Dollar rechneten, wurden im ersten Quartal klar getoppt.

Gewinn mehr als verdreifacht

Unter dem Strich wurde ein Ergebnissprung verzeichnet. Der Gewinn hat sich im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht (+215 Prozent) auf 15,79 US-Dollar je Aktie (8,1 Mrd. US-Dollar) und erreichte damit ebenfalls einen neuen Rekordwert. Branchenexperten gingen hier nur von einem Gewinn je Aktie von im Mittel 9,54 US-Dollar aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...