Mit Fokus auf ihren Investitionen in Technologie und Finanztechnologie arbeiten Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. und Idealist Danismanlik A.S jetzt mit ICRYPEX Cryptocurrency Exchange zusammen, einer der führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen in der Türkei. Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi und Idealist Danismanlik erwerben 30 der Plattform ICRYPEX Cryptocurrency Exchange.

ICRYPEX Cryptocurrency Exchange stellt Kunden mithilfe von 129 Vollzeitmitarbeitern Dienstleistungen bereit. ICRYPEX bietet Anlegern eine äußerst schnelle Multi-Asset-Kryptowährungs-Handelsplattform auf dem neuesten Stand der Technik mit niedrigen Provisionen und unterstützt gleichzeitig Kryptowährungs-Wallet-Dienstleistungen. ICRYPEX sticht in diesem Sektor auch durch seinen 24/7 Telefonsupport hervor.

ICRYPEX Cryptocurrency Exchange unterscheidet sich durch seine einzigartige technische Infrastruktur und hohe Transaktionsgeschwindigkeit für seine Anleger von anderen Kryptowährungsbörsen. ICRYPEX entwickelt seine Technologie intern und bietet Anlegern eine Verarbeitungszeit von weniger als 10 Millisekunden, Matching-Engines und Blockchain-Investitionen.

ICRYPEX unternimmt entschlossene Schritte auf dem Weg zur globalen Marke und hat sich u. a. mit dem Trikotsponsoring der Männerbasketballmannschaft von Besiktas JK, einem der größten türkischen Clubs, im Januar 2021 einen Namen gemacht. ICRYPEX war weltweit das erste Unternehmen, das die Sponsoring-Zahlung in Bitcoin tätigte.

ICRYPEX ist auch die erste türkische Kryptowährungsböse, an der von einem türkischen Informatiker mit dem Avalanche-Protokoll entwickelte AVAX-Chains notiert sind.

ICRYPEX ist auch der erste und einzige Kryptowährungsmarkt, auf dem simultan Werte in USD- und USDT-Währung notiert sind. Seit Februar 2019 konzentriert sich das Unternehmen auf Entwicklungen der zweiten Phase und entwickelt seine aktuellen Produkte wie Website, Matching-Engines, Storage-Sweeping-Services intern.

Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi investiert in erster Linie in Finanztechnologie. Ftech Labs Bilisim A.S., Fintables Bilisim Teknolojileri A.S., Eko Hesap Bilgi Teknolojileri A.S., Idealist Danismanlik A.S. und Info Yatirim Menkul Degerler A.S zählen zu den Unternehmen, an denen Hedef Girisim beteiligt ist.

