Nach dem positiven Newsflow der letzten Tage, gibt es aus dem Hause von SAP wieder Meldungen, die die Investoren weniger erfreuen dürften. Die Aktie präsentiert sich dennoch weiter robust.Millionen-StrafeDer deutsche Softwarekonzern hat in den USA eine Geldstrafe von insgesamt über acht Millionen Dollar wegen Verstößen gegen Sanktionsrecht akzeptiert. Das Walldorfer Unternehmen habe den jahrelangen illegalen Export von Software an Firmen im Iran zugegeben, teilte das Justizministerium am Donnerstag ...

