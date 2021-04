Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem Jahresausblick gingen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt von steigenden Renditen aus - entsprechend spiegelbildlich von einem fallenden Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264).Mit dieser Einschätzung hätten die Analysten (bisher) ins Schwarze getroffen. Charttechnisch lote das Rentenbarometer in diesem Kontext einen absolut entscheidenden Rückzugsbereich aus. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 169,87) sowie den verschiedenen Tiefs bei rund 169. Abgerundet werde die hier vorliegende Kumulationszone durch das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2016 bei 168,86. Bei einem Bruch dieser Bastion schlage die Schiebezone der letzten beiden Jahre in eine Topbildung um. Rein rechnerisch lasse sich das Abschlagspotenzial einer oberen Umkehr auf rund "10 big figures" taxieren. Der Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 166,25) wäre damit nicht mehr zu verteidigen. Vor diesem Hintergrund könnten Anleger die Bedeutung der angeführten Schlüsselzone bei rund 169 gar nicht überschätzen. Unterschreite der Euro-Bund-Future diesen Signalgeber, dann sei der jüngste Zinsanstieg kein temporäres, sondern ein längerfristiges Phänomen. (30.04.2021/alc/a/a) ...

