Der Pharmakonzern Astrazeneca wächst in der Corona-Krise weiter. Mit ihrer Covid-19 Impfung setzten die Briten im vergangenen Quartal knapp 300 Millionen Dollar (rund 247 Millionen Euro) um, wie das Unternehmen am Freitag in Cambridge mitteilte. Aber auch ohne das Vakzin stemmt sich der Konzern derzeit erfolgreich gegen die Pandemie. Während viele Pharmakonzerne zuletzt über schleppende Geschäfte berichteten, da Menschen weniger zum Arzt gehen, bescherten Astraueneca das florierende Krebsgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...