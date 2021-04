FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 370 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 10400 (9600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2020 (1985) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2985 (2600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 233 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1860 (1815) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 457 (447) PENCE - 'UP' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 295 (300) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4850 (4800) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3750 (2850) PENCE - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1930 (1890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (4550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HSS HIRE PRICE TARGET TO 21 (12) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7300 (7900) P - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 148 (136) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2750 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 606 (580) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES MEGGITT TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 499 (418) PENCE - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1500 (1555) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1000 (928) PENCE - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1090 (1030) PENCE - 'BUY'



