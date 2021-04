Das Open Interest ist an den Gold-Futures-Märkten am Donnerstag die vierte Sitzung in Folge gesunken, dieses Mal um 839 Kontrakte, so die jüngsten Daten der CME Group. Auf der anderen Seite stieg das Volumen die dritte Sitzung in Folge, diesmal um rund 36,6K Kontrakte. Goldpreis Unterstützung um 1.745 $ Die Goldpreise testeten am Donnerstag die Mehrtagestiefs, ...

