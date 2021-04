Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - MESI mTABLET ABI (https://www.mesimedical.com/mesi-mtablet/mesi-mtablet-abi/), ein Gerät zur Früherkennung von peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAD - Peripheral Arterial Disease) durch Messung des Knöchel-Arm-Index (ABI - Ankle-Brachial Index), wurde als Finalist in der Kategorie "Kardiovaskuläre Geräte" im Wettbewerb der Medical Design Awards (MDEA) 2021 bekannt gegeben. MDEA ist das führende Preisverleihungsprogramm für die MedTech-Branche. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 besteht die Aufgabe der MDEAs darin, bedeutende Leistungen im Bereich des Designs und der Entwicklung medizinischer Produkte zu würdigen, die die Qualität der Gesundheitsversorgung und die Zugänglichkeit verbessern.Jedes Jahr zeichnet eine Jury aus Designern, Ingenieuren und Ärzten die innovativsten Produkte auf dem Markt aus. MESI konkurriert mit seinem innovativen Medizinprodukt MESI mTABLET ABI in der Kategorie "Kardiovaskuläre Geräte". Die Gewinner werden am 13. Mai während des MedTech Design Summits bekannt gegeben.MESI mTABLET ABI ist das intelligenteste kabellose Gerät zur Messung des Knöchel-Arm-Index auf dem Markt. Es ermöglicht die gleichzeitige Messung des Arm- und Knöcheldrucks und die Erkennung von PAD in nur 1 Minute. Dies bedeutet, dass alle Risikopatienten die Messung rechtzeitig und ohne unnötige Überweisungen erhalten können, was zu einer rechtzeitigen Behandlung führt und unerwünschte Ereignisse der pAVK verhindert.Durch die patentierte 3CUFF-Technologie und den PADsense-Algorithmus ist auch bei Patienten mit geringer arterieller Durchblutung ein zuverlässiges Diagnoseergebnis gewährleistet. Neben seiner fortschrittlichen Technologie zur PAD-Erkennung speichert das MESI mTABLET ABI die Messergebnisse automatisch in der digitalen Patientenakte, so dass der Arzt den Fortschritt des Patienten im Laufe der Zeit verfolgen kann.MESI mTABLET ABI ist Teil des umfassenden Systems MESI mTABLET, das aus drahtlosen Diagnosemodulen, Patientenakten und Softwareerweiterungen mit zusätzlichen Diagnosemöglichkeiten besteht. Das System kann mühelos in jeder Arztpraxis eingeführt werden, da es vollständig anpassbar und modular ist. Neben dem ABI kann das medizinische Fachpersonal seine Praxis mit Diagnosemodulen wie dem automatisierten Zehen-Arm-Index, dem 12-Kanal-Elektrokardiogramm, der Spirometrie, der Pulsoxymetrie und dem Blutdruck erweitern.Informationen zum Unternehmen:MESI, Ltd. (https://www.mesimedical.com/) ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen mit Sitz in Europa, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und produziert. MESI konzentriert sich darauf, die Diagnostik zu vereinfachen, Ärzten eine prädiktive medizinische Beurteilung zu ermöglichen, ihnen zu helfen, Krankheiten im Frühstadium zu entdecken und sicherzustellen, dass alle Patienten eine erfolgreiche Behandlung erhalten. Unsere Lösungen passen in alle medizinischen Umgebungen, von Einzelpraxen über Krankenhäuser bis hin zur häuslichen Pflege. Mit starker eigener Forschung & Entwicklung und einer zertifizierten Produktionsstätte sind wir ein vertrauenswürdiger Anbieter von digitalen und vernetzten Diagnosegeräten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1499688/MESI_mTABLET_ABI.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1470860/MESI_Logo.jpgPressekontakt:Manca Ursic Rosas+386 51 656 292manca@mesimedical.comOriginal-Content von: MESI Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155290/4903475