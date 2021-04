Die Societe Generale betritt Neuland auf dem Schweizer Markt und bietet ihren Firmenkunden als erste Bank die Möglichkeit, Sofortzahlungen in Euro zu tätigen.Zürich - Die Societe Generale betritt Neuland auf dem Schweizer Markt und bietet ihren Firmenkunden als erste Bank die Möglichkeit, Sofortzahlungen in Euro zu tätigen. Diese Lösung ermöglicht es den Firmenkunden der Societe Generale, rund um die Uhr Sofortzahlungen in Euro im SEPA-Raum zu senden und zu empfangen, die dem Konto des Empfängers 10 Sekunden nach ihrer Ausstellung gutgeschrieben werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...