DAX Eine äußerst bewegte Handelswoche neigt sich ihrem Ende zu. Gleich mehrere DAX-Konzerne luden zur alljährlichen Hauptversammlung ein. Neben den Chemie-Konzernen Bayer und BASF öffnete auch der weltweit größte Rückversicherer "Munich Re" seine Pforten. Kurstechnisch kommt der DAX jedoch in den letzten Wochen nicht so recht vom Fleck und bewegt sich seit einiger Zeit in einer engen Handelsspanne von 15.100 bis 15.300 Punkten. Auch die starken Quartalszahlen aus den USA können ihm keinen Auftrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...