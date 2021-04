Bei der Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power hat es eigentlich so gut ausgesehen. Der Wert konnte in der letzten Woche stark zulegen. Die Hoffnung auf ein Ende der Korrektur war dementsprechend hoch. Diese wurde gestern jedoch erneut zerstört. So sieht es jetzt im Detail aus.Noch in der vergangenen Woche sah das Chartbild vielversprechend aus. Die Ballard-Power-Aktie legte am Verlaufstief bei 18,25 Dollar einen Rebound hin und stieg von dort aus um über 20 Prozent. Der ...

