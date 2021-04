Märkte am Freitag: DAX in der Konsolidierung gefangen - Amazon im (Cloud-)Höhenflug

Der DAX bleibt auch am Freitagmittag in der bisherigen Seitwärts-Konsolidierung gefangen. Zwischenzeitlich geht es hier um 0,2 Prozent nach oben, womit der DAX im Bereich der 15.200er-Marke notiert. Positive Vorgaben kommen weiter aus den USA, wo der S&P 500 und der Nasdaq 100 am Vortag wieder einmal auf neue Rekordhochs kletterten.

DAX +0,2% 15.206 MDAX +0,1% 32.772 TecDAX +0,3% 3.501 SDAX -0,1% 16.226 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.991

MTU Aero Engines: Ausblick bestätigt

Am Freitagmittag gibt es im DAX 19 Gewinner und elf Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die MTU-Aero-Engines-Aktie (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die um zeitweise über drei Prozent zulegte. Der Triebwerks-Hersteller verbuchte im ersten Quartal einen scharfen Gewinneinbruch. Der Ausblick für 2021 wurde aber bestätigt, wonach der Umsatz auf 4,2 bis 4,6 Mrd. Euro steigen soll.

Amazon: Gewinn mehr als verdreifacht

Am Freitag steht unter anderem auch die Amazon-Aktie (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) im Fokus. Der Online-Händler konnte den Gewinn im ersten Quartal 2021 mehr als verdreifachen. Dazu trug maßgeblich das florierende Cloud-Geschäft mit bei. Auch der weitere Ausblick ist hervorragend.

Dank des florierenden Cloud-Geschäfts kann Amazon den Wachstumskurs weiter fortsetzen. (Bildquelle: Pressefoto Amazon)

Tesla und Nio: Der Wettbewerb wird immer härter

Anleger verfolgen außerdem mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) und Nio (WKN: A2N4PB / ISIN: US62914V1061). Im ersten Quartal 2021 feierte Tesla Rekordauslieferungen und neue beeindruckende Bestwerte beim Gewinn. Allerdings verdiente der kalifornische Elektrowagenbauer mit allen möglichen Aktivitäten Geld, nur irgendwie nicht mit dem Kerngeschäft, was nun einmal darin besteht, Autos zu verkaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...