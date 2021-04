Aktienturnier presented by IRW-Press: Palfinger (gesern 8000 Tage an der Wiener Börse!) vs. Agrana im Finale. Das Finale wird von Mittwoch Schlusskurs bis Freitag Schlusskurs ausgetragen. Gewinnt Palfinger, ist man neue Nr. 1 der Rangliste und hat als 1. Unternehmen bereits den 2. Sieg. Palfinger besiegte im Semifinale Wienerberger mit 2.17% zu 1.66%. Agrana besiegte im Semifinale S&T mit 0.33% zu -1.11%. http://www.boerse-social.com/tournament Palfinger 1.99% Agrana -0.33% (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.04.)

