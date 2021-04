DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Compleo schließt Erwerb der wallbe GmbH ab



Compleo schließt Erwerb der wallbe GmbH ab Dortmund, 30. April 2021 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gibt den Vollzug des Ende März geschlossenen Vertrags über den Erwerb von 100% der Anteile der wallbe GmbH ("wallbe") bekannt. Damit hat Compleo einen erfolgreichen Schritt zur Integration der wallbe, die ab dem 1. Mai 2021 als Tochtergesellschaft konsolidiert und geführt wird, eingeleitet. Mit dem Zusammenschluss stärken beide Unternehmen ihre führende Position auf dem Markt für Ladelösungen und treiben den Aufbau einer europäischen Marktführerschaft voran. Durch den heutigen, planmäßigen Abschluss des Vertrags und der Überweisung der Baranteile werden die Altgesellschafter der wallbe zudem durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Compleo beteiligt. Hierzu wurde das Grundkapital von Compleo um 130.000 Aktien erhöht; dieses beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 3.895.828 Euro. Die bisherigen Eigentümer der wallbe haben einer Lock-up-Vereinbarung von zwei Jahren zugestimmt. Neben dem bisherigen Geschäftsführer Dr. Dominik Freund wird das Führungsteam von wallbe durch die Compleo-Vorstände Jens Stolze und Peter Gabriel verstärkt. Wie geplant legt der wallbe Gründer und bisherige Geschäftsführer Lars Ulbricht zeitgleich sein Amt nieder. Ihm gilt unser besonderer Dank. Durch seine hervorragende Arbeit trug er maßgeblich zur positiven Entwicklung und dem Wachstum der letzten Jahre bei. Umso mehr freuen wir uns, dass er dem Compleo-Konzern weiterhin in der Funktion als Berater eng verbunden bleibt. Compleo wächst durch die Fusion auf rund 350 Mitarbeiter und ist künftig auch in Schweden mit einer Niederlassung präsent. Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo: "Wir begrüßen die neuen Kolleginnen und Kollegen von wallbe als Teil der Compleo-Familie und freuen uns, mit ihnen gemeinsam den Weg hin zu einem der führenden Hersteller von Ladesäulen und -lösungen in Europa zu gehen. Meinen Vorstandskollegen und mir ist jetzt besonders wichtig, die Grundlage für ein starkes, gemeinsames Team zu schaffen und dabei gleichzeitig die Wachstumschancen, die uns die Mobilitätswende bietet, bestmöglich zu nutzen."

Über Compleo | Compleo Charging Solutions AG ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei Planung, Installation, Wartung, Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dortmund. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 mit der Produktion der ersten Ladestationen. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/ IR-Kontakt Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir@comepleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874

30.04.2021

