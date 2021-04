DJ MARKT USA/Gewinnmitnahmen dürften Wall Street drücken

Der Wall Street steht am Freitag eine leichtere Handelseröffnung bevor. Nach den abermaligen Rekordhochs des Vortages machten Anleger vor dem Wochenende Kasse, heißt es. Trotz der sich anbahnenden Abgaben dürfte der April dennoch den besten Börsenmonat seit November stellen.

Begünstigt wird die absehbare Abgabebereitschaft durch schwache Konjunkturdaten in China, wo die Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor im April gesunken sind und die Erwartung verfehlt haben.

Zudem machen die Corona-Schlagzeilen Sorgen. Die aktuelle Infektionswelle wütet vor allem in Japan, Brasilien und am schlimmsten in Indien. Die Entwicklung könnte globale Lieferketten empfindlich stören, wodurch die Preise steigen könnten. Dadurch könnte die ohnehin hohe Inflation in den USA zusätzlich befeuert werden, heißt es im Handel. "Das ist es, wo der Markt steht: Ein Ringen zwischen diesen beiden Entwicklungen", sagt Chefinvestmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald mit Blick auf anziehendes Wachstum einer- und steigende Inflation andererseits.

April 30, 2021

