Der Konzernumsatz des Kranherstellers Palfinger betrug im 1. Quartal 2021 405,9 Mio. Euro, dies entspricht einer Steigerung von 3,2 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich gegenüber dem 1. Quartal 2020 um 16,3 Prozent auf 58,5 Mio. Euro, das EBIT liegt bei 40,0 Mio. Euro (gegenüber 31,4 Mio. Euro im 1. Quartal 2020). Das Konzernergebnis betrug 24,5 Mio. Euro (nach 15,5 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2021 peilt das Management ein Rekordjahr mit einem Umsatz von mehr als 1,75 Mrd. Euro und einem EBIT von mehr als 149 Mio. Euro an. Die weltweite Wirtschaftserholung würde sich in guten Auftragseingängen und damit einhergehend in einer sehr guten Auftragslage niederschlagen, so das Unternehmen - derzeit seien alle Werke voll ausgelastet. China werde ein ...

