Der Börsekandidat Montana Aerospace hat die französische Titan-Extrusionsfirma Cefival akquiriert. Das Unternehmen mit Sitz bei Paris ist Anbieter von Titan- und Hartmetallprofilen und Komponenten. Zu den Kunden zählen global tätige Luftfahrt OEMs sowie Direktzulieferer der OEM's. Neben Titanlegierungen werden legierte Sonderstähle wie Superlegierungen verarbeitet. Diese hoch temperaturbeständigen Materialien finden im Triebwerksbau Anwendung. Eine Spezialität von Cefival ist die Fertigung geschlossener Ringkörper im Abbrennstumpfschweißen (Flash Butt Welding), welche beispielsweise in Strahltriebwerken für Verkehrsflugzeuge zum Einsatz kommen. Mit zuletzt 61 Mitarbeitern wurden in 2020 Umsätze in Höhe von etwa 13 Mio ....

