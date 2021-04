Im ersten Quartal ist der Photovoltaik-Zubau in Deutschland nochmals kräftig gegenüber dem Vorjahreszeitraum angezogen. Nach Ansicht des Bundesverbands Solarwirtschaft sollte die Bundesregierung die Investitionsbereitschaft der Bürger und Unternehmen viel stärker nutzen.Eine bewegte Woche liegt hinter der Bundesregierung, aber auch der Solarbranche in Deutschland. Photovoltaik boomt derzeit in Deutschland. So lag der Zubau im ersten Quartal mit 1235 Megawatt neu gemeldeter Photovoltaik-Leistung um 28 Prozent höher als noch im Vorjahreszeitraum. Besonders stark entwickelte sich das Segment der ...

