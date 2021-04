In den letzen Handelstagen ging es im Chip-Sektor hoch her. Mit Intel (bereits am 22.04.) und kürzlich Advanced Micro Devices (am 27.04.) vermeldeten unter anderem zwei Schwergewichte der Branche frische Quartalszahlen. Die Reaktion auf die Daten fiel unterschiedlich aus. Während die Marktakteure auf die Intel-Zahlen bzw. auf den mitgelieferten Ausblick ein wenig "verschnupft" reagierten, reagierte der Markt auf die AMD-Zahlen wohlwollend. Das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...