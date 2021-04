Gerresheimer AG Düsseldorf Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A0LD6E

International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0LD6E6 Berichtigung einer offenkundigen Unrichtigkeit in der

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2021

Durch ein Versehen des Bundesanzeigers wurden in der am 27. April 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG am 9. Juni 2021 in der Anlage zu TOP 6 'Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Gerresheimer AG' unter dem Gliederungspunkt 'VII. Erfolgsabhängige variable Vergütungskomponenten' im Unterabschnitt 'Langfristige, mehrjährige variable Vergütung (LTI)' die Formel zur Berechnung des TSR-Multiplikators und die Grafik zur Darstellung der Funktionsweise des LTI vertauscht. Die berichtigte Passage des Unterabschnitts hat folgende Fassung: Der ermittelte vorläufige LTI-Auszahlungsbetrag wird dann um einen TSR-Multiplikator multipliziert, der sich aus dem Total Shareholder Return nach folgender Formel berechnet:



Dabei bezeichnet der Anfangskurs den durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der Aktie der Gerresheimer AG während der letzten 30 Handelstage vor dem Beginn der jeweiligen vierjährigen LTI-Periode. Der Endkurs bezeichnet den durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der Aktie der Gerresheimer AG während der letzten 30 Handelstage vor dem Ende der jeweiligen vierjährigen LTI-Periode. Die Dividenden bezeichnen die Summe der Dividenden, die die Gerresheimer AG während der jeweiligen vierjährigen LTI-Periode pro Aktie gezahlt hat. Zur Erreichung des LTI-Zielbetrags muss der Total Shareholder Return eine jährliche Wachstumsrate über die vierjährige Laufzeit von durchschnittlich etwa 7% (CAGR) aufweisen. Die Funktionsweise des LTI stellt sich graphisch wie folgt dar:



Inhaltlich ergeben sich keine Veränderungen zu der am 27. April 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung Düsseldorf, im April 2021 Gerresheimer AG Der Vorstand