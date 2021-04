Erst gestern schrieben wir darüber, dass der Ölmarkt die desaströse Corona-Lage in Indien offenbar wieder ignoriert, und damit auch die möglicherweise schwindende Öl-Nachfrage aus dem 1,3 Milliarden Einwohner-Land. Der Ölpreis stieg an. Mehr zu fokussieren scheint man sich jetzt wieder auf die zunehmende Nachfrage in Europa und Nordamerika, wo die Impfungen nach und nach umgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...