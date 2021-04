Mit einem gemeinsamen 8-Millionen-Investment zum Bau des Recyclingwerks Palurec setzt Tetra Pak gemeinsam mit Elopak und SIG Combiblock neue Maßstäbe beim Recycling von Getränkekartons. Mit der nun möglichen Verwertung von Kunststoff- und Aluminiumanteilen erhöht sich die Recyclingfähigkeit auf deutlich über 90 Prozent. Mit der gestrigen Eröffnung des neuen Recyclingwerks Palurec GmbH in Hürth bei Köln können erstmalig Kunststoff- und Aluminiumanteile aus Getränkekartons recycelt werden. Damit steigt die Recyclingfähigkeit von aktuell rund 75 auf deutlich über 90 Prozent an. Ein Erfolg, in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...