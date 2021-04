Frankfurt (www.fondscheck.de) - WisdomTree erweitert das Angebot an Krypto-ETNs auf Xetra dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Ethereum (ISIN GB00BJYDH394/ WKN A3GQ45) würden Anleger eine einfache und kostengünstige Möglichkeit erhalten, in die Wertentwicklung der Kryptowährung Ethereum zu investieren, ohne hierfür Krypto-Wallets einrichten zu müssen. Der Exchange Traded Note sei durch Ethereum physisch besichert. Als Referenzpreis diene die CME CF Ethereum Reference Rate. Zusätzlich würden Investoren durch das zentrale Clearing von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte profitieren. ...

