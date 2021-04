Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise AMAZON, denn im ersten Quartal nahm der Umsatz im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 108,5 Milliarden Dollar (89,5 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Den Gewinn erhöhte Amazon um mehr als das Dreifache auf den Rekordwert von 8,1 Milliarden Dollar. Bei den Verkäufen steht die BASF Aktie im Fokus. Jeder Anleger, der die Anteile gestern zum Handelsschluss in seinem Depot hatte, erhält in der kommenden Woche die Ausschüttung in Höhe von 3,30 Euro je Aktie. Daraus errechnet sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs eine Rendite von stattlichen 4,6 Prozent.