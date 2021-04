Der S&P500 konnte am Vortag zunächst über 4.200 Punkte ansteigen und im Tageshoch 4.218 Punkte erreichen. Im frühen Handel am heutigen Freitag zeigt sich der S&P 500 aber wieder tiefer bei 4.193 Punkten. Damit geht die Seitwärtsphase der beiden Vorwochen weiter. Am Vortag hieß es im Insight: "Trotzdem bleibt die Luft für den S&P 500 dünn. Der Index notiert im Wochenchart weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des ...

