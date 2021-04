Der DXY baut die Gewinne vom Donnerstag aus und er nähert sich der 91,00 - Der nächste Widerstand befindet sich am 100-Tage-SMA - Der DXY gewinnt weiter an positiver Dynamik und er nähert sich bereits dem wichtigen Widerstand von 91,00. Die Aufwärtsbewegung nimmt weiter Gestalt an und die nächsten Ziele sind die 91,00 und der 100-Tage-SMA von 91,03. ...

