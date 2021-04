London (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone ist auf 1,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen und nähert sich damit dem Ziel der EZB von nahe, aber noch unter 2 Prozent an, so Oliver Blackbourn, Multi-Asset-Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Die Kerninflation für April sei jedoch im Vergleich zum März gesunken und bleibe hartnäckig bei 0,8 Prozent. Die Konsensprognosen würden eine steigende Gesamtinflation im Laufe des Jahres 2021 erwarten, bevor sie 2022 wieder auf ein Niveau falle, das eher dem des letzten Jahrzehnts entspreche. Sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation hätten in den letzten neun Jahren im Durchschnitt bei 1 Prozent und damit weit unter dem Ziel der EZB gelegen. ...

