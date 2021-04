Der Bitcoin startet durch und wir bereiten uns auf unseren Plan B vor. Wir werden nun einen weiteren Zielbereich suchen um den Anstieg zu handeln. Unsere Videoanalyse zum Bitcoin wurde heute Vormittag aufgenommen. Seitdem ist der Kurs stark gestiegen. Ich bespreche im Video jedoch auch genau diesen Fall eines Ausbruchs und was wir dann tun werden. Der Kurs wird uns dabei nicht davon laufen, wir haben einen Plan B in der Tasche, welcher in Form eines ...

