The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2021



ISIN Name

AU0000053472 WAMEJA LTD

BMG9358Q1877 VICTORY CITY INTL HD -,10

GB0007739609 TRAVIS PERKINS LS-,10

SE0005876968 OEM INTERNATIONAL B

US20441B3087 CIA PARAN. EN. ADR 1

XS0383000675 HEATHR.FUND.08/30 FLR A-2

CA19258M1005 COIN HODL INC.

TRAVIS PERKINS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de