Der Volkswagenkonzern führt die Transformation zum Technologiekonzern immer weiter fort. Der CEO Herbert Diess gab bekannt, dass VW (DE0007664039) jedes Jahr 2,5 Milliarden Euro in seine Software - Tochter Cariad investieren möchte. In dieser Investitionssumme sind weitere Akquisitionen noch nicht inkludiert, weshalb der reale Betrag wesentlich höher ausfallen könnte.Cariad entwickelt neben Fahrzeugassistenzsystemen auch die Software für autonomes Fahren in Zusammenarbeit mit einer Tochterfirma von Microsoft (US5949181045). In Zukunft möchte VW ...

