Die Deutsche Börse investiert gemeinsam mit der Commerzbank einen zweistelligen Millionenbetrag in das Fintech 360X. Entstehen sollen NFT-Marktplätze - zunächst für Kunst und Immobilien. 360X will mit den frischen Finanzmitteln der beiden Finanzriesen "neue Marktplätze für digitale Anlageklassen" schaffen. So soll Anlegern der Zugang zu illiquiden Assets erleichtert werden. Das Investment hat die Deutsche Börse am Donnerstag bekannt gegeben. Blockchain-Marktplätze für illiquide Anlageklassen Die Deutsche Börse hält künftig 50 Prozent der Firmenanteile bei einer Investitionssumme...

