Notenbankgeld ohne Ende befeuert die Aktienmärkte in diesem Jahr, die von einem Rekord zum nächsten eilen. Doch die Börsenhausse beginnt zu wanken, ausgerechnet der neue US-Präsident Biden wird zum Partykiller. Absicherungen sind nun gefragt. Als Hoffnungsträger wurde der neue US-Präsident Joe Biden an der Wall Street gefeiert. Ein Corona-Hilfspaket in Höhe von 2,3 Billionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...