Aus dem Equity Weekly der Erste Group-Analysten: "Der globale Aktienmarktindex notierte in der letzten Woche moderat höher (in EUR: +0,3%). Der S&P 500 stieg in EUR um +0,5%, der Stoxx 600 blieb nahezu unverändert (+0,1%). Der Nikkei 225 verlor in EUR -1,7%. Der globale Schwellenländerindex hingegen befestigte sich in EUR um +1,1%. Die abgelaufene Woche war geprägt von den Unternehmensergebnissen der größten globalen Firmen. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com und Facebook berichteten ohne Ausnahme hervorragende Ergebnisse mit hohen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Der Aktienmarkt reagierte mit weiteren Zuwächsen. Für das erste Quartal 2021 berichteten 84% der Unternehmen besser als erwartete Gewinne. Alle Firmen des S&P 500 aus den Sektoren Gesund- heit, kommerzielle ...

