Aus dem Wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "In der abgelaufenen Woche handelten speziell die US-Aktienmärkte in Summe etwas fester und markierten dabei neue Allzeithöchststände. Leichten Rückenwind brachte die Bestätigung des geldpolitischen Kurses der Fed (der Inflationsdruck ist vorübergehend; es gab weiterhin keine Signale den Stimulus zu reduzieren) und ein neues von Präsident Biden in Aussicht gestelltes Maßnahmenpaket im Ausmaß von USD 1,8 Bio., welches die Themen Familie und Bildung adressiert und u.a. via höherer Steuern für Besserverdiener finanziert werden soll. Ansonsten stand aber ganz klar das "number crunching" im Fokus der Investoren. Die US-Berichtssaison zum Q1 hat hier nun den ...

