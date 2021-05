Mainz (ots) - Zum 80. Geburtstag von Senta Berger präsentiert das ZDF den Fernsehfilm "An seiner Seite" am Montag, 10. Mai 2021, 20.15 Uhr. Regie führte Felix Karolus, der auch das Drehbuch gemeinsam mit Florian Iwersen verfasste. Neben Senta Berger als Frau eines Dirigenten spielen in weiteren Rollen Peter Simonischek, Thomas Thieme, Marlene Morreis, Antje Traue und viele andere. Der Fernsehfilm der Woche ist bereits ab Montag, 3. Mai 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen; begleitend dazu ist eine "Leute heute"-Dokumentation über und mit Senta Berger abrufbar.Ihr ganzes Leben hat Charlotte (Senta Berger) in den Dienst der Karriere ihres Mannes, des Stardirigenten Walter Kler (Peter Simonischek), gestellt. Jetzt ist sie überglücklich, nach vielen Jahren des Nomadenlebens nach München zurückzukehren. Charlotte wünscht sich ein echtes Zuhause, um endlich mehr Zeit mit Tochter Viola (Antje Traue) und Enkelin Lisa (Laila Padotzke) verbringen zu können. Doch ihrem Mann Walter scheint es nicht so ernst zu sein mit der Sesshaftigkeit - er liebäugelt bereits mit einem vorübergehenden Engagement in New York. Charlotte erfährt davon durch Zufall. Sie ist zutiefst enttäuscht, und der Besuch eines Fremden (Thomas Thieme) rüttelt sie erst so richtig auf.Anlässlich des 80. Geburtstags der Schauspielerin und Filmproduzentin Senta Berger zeigt das ZDF die Dokumentation "An ihrer Seite - Weltstar Senta Berger" ab Montag, 3. Mai 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Die "Leute heute"-Doku blickt bei einem Treffen in München gemeinsam mit Senta Berger auf die wichtigsten Stationen ihrer Karriere zurück. In dem Film von Redakteurin Christiane Lange kommen auch die Söhne der Schauspielerin, Luca und Simon Verhoeven, sowie Kolleginnen und Kollegen wie Peter Simonischek, Heiner Lauterbach, Palina Rojinski und Florian David Fitz zu Wort. Am Montag, 10. Mai 2021, 17.45 Uhr, trifft Karen Webb im"Leute heute spezial" Senta Berger zum Interview.ZDF, ARTE und 3sat zeigen weitere Filme mit Senta Berger: https://presseportal.zdf.de/pm/an-seiner-seite/Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/anseinerseite"An seiner Seite" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/an-seiner-seite-100.html (https://www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/an-seiner-seite-100.html)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4904380