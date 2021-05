Carl Zeiss Meditec (AFX) - Folgt auf die starken Quartalszahlen jetzt der Breakout? >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: AFX ISIN: DE0005313704









Rückblick: Die Carl Zeiss Meditec AG ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Carl Zeiss bietet Lösungen im Bereich Medical and Research Solutions, Industrial Solutions, Eye Care und Lifestyle Products an und trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Die Carl Zeiss-Aktie hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Trend-Schübe nach oben gezeigt. Aktuell sehen wir eine Konsolidierung über die Zeitachse.

Meinung: Die immer älter werdende Bevölkerung benötigt auch immer mehr medizinische Hilfe. Carl Zeiss bietet neben Produkten für die Augenheilkunde auch Operationsmikroskope und Visualisierungslösungen an. Abstand und Hygiene werden immer wichtiger. Im zweiten Geschäftsquartal hat Carl Zeiss die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Deutsche Bank hat das Kursziel daraufhin auf 170 Euro angehoben. Nach dem Breakout könnten wir den nächsten dynamischen Trendschub sehen.

Chart vom 29.04.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 146.45 EUR











Setup: Wenn die Aktie aus ihrer engen Range ausbricht, kann man einen Long-Trade eröffnen, welcher sich auch eng unter den letzten Kerzen absichern lassen würde.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Carl Zeiss ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AFX





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]