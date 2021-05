Die "Crew-1" ist zurück. Nach rund sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind vier Astronauten am Sonntagvormittag sicher im Golf von Mexiko gelandet. Um 9:36 Uhr MESZ hatte die Nasa über ihren Twitter-Kanal verkündet, dass die US-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Soichi Noguchi an Bord einer Crew-Dragon-Kapsel vor der Küste des US-Bundesstaats Florida zu Wasser gegangen waren. &x1f6f0;&xfe0f; The Crew Dragon spacecraft splashed down on Earth.&x1f6a2; Now the crew is on ...

